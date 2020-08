قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إن عدد مقاتلي داعش الإرهابي في ليبيا لا يتجاوز بضع مئات لكنه لا يزال يشكل تهديدا قويا قادرا على إحداث تأثير إقليمي أوسع نطاقا

The post عاجل //غوتيريش: عدد مقاتلي داعش الإرهابي في ليبيا لا يتجاوز بضع مئات لكنه لا يزال يشكل تهديدا قويا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24