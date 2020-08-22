عقب إعلان السراج للهدنة .. قنونو يتوعد بـ ” تحرير ” المنطقة الشرقية وإعادة ” مهجريها “

ليبيا – توعد الناطق باسم المجموعات المسلحة التابعة للرئاسي محمد قنونو بتحديد مكان نهاية المعارك قائلاً : ” نحن لم نبدأ هذه المعركة ولكننا من سيحدد مكان وزمان نهايتها ‏وعلى الباغي دارت الدوائر ” .

‏وقال قنونو مساء الجمعة في بيان إعلامي ” : نبشر كل الليبيين الشرفاء بأننا ماضون إلى مدننا المختطفة لرفع الظلم عن أبنائها وإعادة مهجريها وسنبسط سلطان الدولة على كامل التراب الليبي ” في إشارة منه لمدن المنطقة الشرقية والفارين منها من بقايا مجالس الشورى وبقية التنظيمات المتشددة التي يقبع المئات منها في سجون مصراتة والردع وأطلق سراح العديدين منهم مؤخراً .

‏وعن الموانئ والحقول النفطية ، قال قنونو أن ” الدولة الليبية لها الحق حصرا في استغلال مواردها وإدارة ثرواتها وتصدير نفطها والضرب على يد من يسعى لإفقار الشعب الليبي ونهب خيراته ” .

وفي ختام حديثه ، قال قنونو ان من واجب ” الحكومة تسخير الإمكانيات لإنهاء العدوان الغاشم وحماية المستشفيات والمدارس والمطارات وتوفير بيئة آمنة لمواجهة جائحة كورونا ” ، وذلك وفق قوله.

وتأتي تصريحات قنونو وتهديداته بتصعيد الحرب ونقلها الى مدن أخرى لإعادة من سماهم المهجرين ، بعد ساعات قليلة من إعلان السراج هدنة ووقفًا لإطلاق النار .

المرصد – متابعات

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