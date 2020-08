الصحة العالمية: لقاح كورونا لن يستطيع القضاء على الفيروس بمفردة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن التكنولوجيا الحديثة والتعاون الدولي قد يحدّان أجَل فيروس كورونا إلى أقلّ من عامين.

وحذر غيبريسوس في تصريحات صحفية من أن اعتماد الدول على لقاح كورونا للقضاء على الفيروس بمفردة ، موضحا أن حتى إذا كان لدينا لقاح للفيروس فلن يقضي على الجائحة بمفرده.

وشدد غيبريسوس على أنه يتعين على الدول ألا تعتمد ببساطة على لقاح مرتقَب، لكن يتعين عليها أن تطبق إجراءات صحية فعالة معروفة، بينما يجب على المواطنين أن يغيروا من أنماط معيشتهم للحد من العدوى.

