وقوع أحداث عنف وشغب شمال مالي

أفادت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق السلام فى مالى “مينوسما” وقوع أعمال شغب ونهب وعنف فى جاو شمالى مالى، وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة.

وأضاف دوجاريك أن قوات حفظ السلام فى حالة تأهب قصوى أثناء قيامهم بدوريات في المدينة، كما تعزز البعثة مساعيها وتلتقى بقادة المجتمع لمنع تصعيد العنف.

وكانت قافلة لوجستية تابعة لـمينوسما أصيبت بعبوة ناسفة فى منطقة جاو، وتعرضت لهجوم من قبل مهاجمين مجهولين، وأصيب أربعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لكن آخرين نجحوا فى صد الهجوم وتمكنت البعثة من تنفيذ عمليات إجلاء طبية للجرحى بنجاح.