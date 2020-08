السعيدي” لـ” ليبيا 24″: بيانات صالح والسراج مناورة جديدة “فاشلة”

خاص ليبيا 24

اعتبر عضو مجلس

النواب، علي السعيدي، أن بياني رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج ” مناورة جديدة فاشلة “

وانتقد السعيدي،

في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إعلان صالح أن السراج جسم غير شرعي بالأمس

واليوم يشاركه الرأي بحسب بيان الطريفين.

وأشار السعيدي،

إلى أنه “لا مكان للطرفين ( صالح والسراج) في صنع السلام بليبيا”

وأكد السعيدي،

على أن أول مكان يجب نزع السلاح منه هو العاصمة طرابلس وليس سرت والجفرة”

واستغرب

السعيدي، غياب رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، مشيرا إلى أن السر في غياب

المشري بين أمس واليوم أن من يخطط هم جماعة الإخوان التي وصفها بـ”

المفسدين” في البلاد.

وأفاد السعيدي،

بأن هذه البيانات ما هي إلا تسويق إعلامي من الطرفين فقط، مشددا على أن الطرفين لا

يملكان أي شيء على الأرض.وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

فايز السراج، قد أصدر أمس الجمعة، قرارا بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية،

لافتا إلى أن تحقيق الوقف الفعلي يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح

وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما، على

حد قوله.

كما أكد السراج

دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، خلال شهر مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية

مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

من جانبه، أكد

رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن “وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي

تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك الميليشيات، ليتحقق استرجاع

السيادة الوطنية الكاملة”.

