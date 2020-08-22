ليبيا

بوابة افريقيا-متابعات |

22 August, 2020

قالت مدير المكتب الإعلامي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي فاديا البرغثي ان المستشفى استقبل عددا من الحالات جراء سقوط الرصاص العشوائي داخل المدينة .

وأكدت البرغثي أن قسم الطوارئ استقبل أربعة جرحى جراء سقوط مقذوف عليهم في منطقة المساكن وهم يلعبون الكوتشين “كارطة” .

وذكرت أن الحالات هم “سراج يوسف محمد العقوري 18 سنة، و فضل الله سعد عيسى العقوري 58 عام، وفرج سلامة سالم المصراتي 72 عام، و يوسف محمد بوشعراية 58 عام، لافتة إلى أن الجميع حالتهم مستقرة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم .