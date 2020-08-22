الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بدعوات وقف القتال في ليبيا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالدعوات لوقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية في ليبيا، والتي أعلن عنها، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأعرب الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك ، عن أمله في أن تحترم القوات المسلحة، من كلا الجانبين، الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأن يتم النظر في تنفيذه، بشكل عاجل، داخل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، التي تيسرها الأمم المتحدة.

كما رحب غوتيريش بالدعوة إلى إنهاء الحصار على إنتاج النفط داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 (2020).

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أعلن وقفا لإطلاق النار في كامل الأراضي الليبية قائلا إن “وقف النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح” فيما دعا مجلس النواب إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة مؤكدا أن “وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط”