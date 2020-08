مرور وتراخيص بنغـازي يكشف عن إحصائية حوادث الطرق خلال شهر يوليو لعام 2020

كشفت

وحدة الإحصاء بقسم المرور والتراخيص بنغـازي، عن إحصائية حوادث الطرق خلال شهر يوليو

لعام 2020.

وأوضحت

الوحدة، من خلال بيان عبر صفحة مديرية أمن بنغازي على “فيسبوك”، أنه بلغ

إحصائية الوفاة 37 والإصابات 44 شخصًا جراء حوادث الطرق، وتنوعت الإصابات ما بين بليغة

وبسيطة، حيث أظهرت عدد الإصابات البليغة 21 إصابة وعدد الإصابات البسيطة بلغ 25

إصابة.

وأشارت

الإحصائية إلى إجمالي حوادث الإتلاف للمركبات، حيث بلغت 83 حادث وإجمالي الحوادث بلغ

166 حادث، فيما بلغ عدد المركبات التالفة، 311 مركبة تالفة.

