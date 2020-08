أعلنت سلطنة عمان، السبت، عن ترحيبها بالإعلانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ورئيس مجلس النواب بوقف اطلاق النار والعمليات العسكرية في ليبيا.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها عن أملها في أن تؤدي هذه الخطوة لحوار وطني شامل يحقق طموحات الشعب الليبي.

ودعت الوزارة جميع الأطراف الليبية لاغتنام هذه الفرصة للعمل الجاد للتوصل لحل سلمي شامل ودائم للقضية.

وكانت حكومة الوفاق غير المعتمدة قد أعلنت، أمس الجمعة، وقف إطلاق نار فى كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتى السلاح.

The post سلطنة عمان ترحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو كافة الأطراف لاغتنام الفرصة والتوصل لحل سلمي للأزمة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24