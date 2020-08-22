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بعد بيان “السراج” بـ 24 ساعة.. مليشيات ومرتزقة “الوفاق” تقتحم “الأصابعة”

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اقتحمت مليشيات ومرتزقة حكومة الوفاق والتي يتزعمها “فائز السراج”، اليوم السبت، منطقة الأصابعة.

ووفقا لتصريحات أدلى بها شهود عيان لـ”الساعة24″، قامت المليشيات والمرتزقة الموالين لحكومة الوفاق باقتحام منطقة الأصابعة، وذلك بعد أن سبق الاقتحام تحشيدات للمليشيات والمرتزقة بالقرب من كوبري جندوبة.

جدير بالذكر أن اقتحام الأصابعة يتزامن مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، قرارا بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، مؤكدا أنه وجه تعليماته لجميع ما أسماهم “القوات العسكرية” بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، على حد زعمه.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، فإن قرار “السراج” بوقف إطلاق النار جاء انطلاقا من مسئوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذيي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا، على حد تعبيره.

ولفت السراج، إلى أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما، على حد قوله.

وزعم السراج، أن الغاية النهائية من وقف إطلاق النار هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية المرتزقة.

وتابع:” أنه لا يمكن التفريط في مقدرات الشعب الليبي ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وأن لا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين بما يضمن الشفافية والحكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية  والمجتمع الدولي”.

وفي نفس الإطار، ادعى “السراج” قيامه بجميع الإجراءات لدعم الإدارة الفعالة والمثلى للموارد الوطنية، مجددا التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع انحاء ليبيا.

ودعا “السراج” إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر مارس المقبل وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين، على حد قوله.

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الأصابعة بيان السراج حكومة الوفاق مرتزقة مليشيات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لا يمكن لليبيين تصدير النفط والغاز لخارج البلاد وذلك لدواعي الامن الليبي العام – بعد الاجتماع الذي قام به رءيس الحكومة الحالية للمحافظة على الادارات المدنية وتطهيرها من الشواءب وتدخلات المناطق الاخرى وتسجيل اسماء مزورة في المنظومة الخاصة بالعاصمة والبلديات والسجل المدني وسحب إموال لموظفين وهميين – بما يخص قطاعي التعليم والصحة والضمان الاجتماعي .
    واهلاكً. شبكة الكهرباء العامة بسبب المضخات –
    على هذا الامر – يوقف تصدير النفط بشكل نهاءي الى حين أشهر اخر .
    والنحاس الرءاسي على علم بما يحدث لمحاولة المصريين تعبءة جيوشهم بالنقط الليبي / وهذه خيانة عظمى للتراب الليبي –
    بعد تصريحات التافهين البرلمانيين – ومعهم قذاف الدم – الذي يريد الاستفادة من النفط الليبي وهو خارج البلاد .
    النفط تحتاجه القوة المسلحة الليبية اكثر من اي دولة اخرى تحاول ان تستنزف المخزون النفطي .
    فلهذا إنهاءا لاي نقاشات عقيمة –
    سيتم إيقاف النفط بشكل مباشر والبحث عن التنمية في مشاريع اخرى داخل البلاد الليبية .

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  • إيقاف الحرب لكي يتسني تفكيك المليشيات مليشيات ومليشيات الغرب الليبي عموما بشكل سلمي يبقي حلم بعيد المنال والحديث حوله كلام فاضي ان تفكيك المليشيات بالقوه لهو القرار السليم والصائب وأن كان مكلف وموجع ومؤلم بفقدان شباب ماكان لهم أن يسلكوا سلوك منحرف فيقتلوا ولكن هذا أختيارهم هم من أختار الوقوف ضد الدوله فأول تفكيك مؤلم وموجع ومخزي لمليشيات مصراته المارقه والمخالفه للعرف والدين والمنطق في عشيرنات القرن الماضي لم يكون بحوارات باهته ووعود فارغه من محتواها ترعاها الدول الأستعماريه فقد آتي تفكيك تلك مليشيات مصراته والقضاء علي قطاع الطرق الذين كانوا يشكلونها بجهد محلي صرف وقد قامت به مدينه واحده وهي بني وليد ففرسان ورفله عقدوا العزم علي تفكيك تلك المليشيات الباغيه التي اعتدت عليهم في هجوم مباغت يوم عيد الاضحي لعام 1920 فخلال يوم او في أقل من ذلك تم القضاء علي شرور مليشيات مصراته الغازيه لبني وليد وأمام صمود ورفله فلم تجد مليشيات مصراته غير الاستسلام المذل المهين المعيب حيث أستسلم القائد رمضان السويحلي وآمر أتباعه بالأستسلام لورفله فلم يكاد يمر يوم 24/8/1920 إلا ومليشيات المصراتيه المارقه إلا وهي في خبر كان وأنتهت جرائم الحرابه والسلب والنهب وقطع الطريق التي كان يآمر السويحلي أتباعه بفعلها في الليبيين الآمنين وعاش بعدها الغرب الليبي قرابه مئة عام لا سلب ولا نهب وقطع طرق الي ان سقط نظام القذافي العام 2011 بعدها عاودت مصراته لتشكيل مليشيات شبيها بتلك التي تفككت لتقوم بكل الاعمال الدنيئه من هجوم علي مدن آمنه الي النهب والسلب والسرقه وحرق الاخضر واليابس

    رد

  • السراج بدأ يفكر صح وبعيد عن تشويش وضغطات من أي جهة مصلحة الوطن والمواطن هي الاولوية وبطريقة حضارية كل المشاكل العالقة لها حلول بقرار سيادي وشجاع بعيد على اى تدخل خارجى لا يصب فى مصلحة الدولة الشعب الليبي لا يستحق المعاناه أصبحنا أضحوكة امام العالم وكفاءه ضغطات النفسية والجسدية

    رد