بريطانيا: اتفاق وقف القتال في ليبيا خطوة لتحقيق الاستقرار

أكد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، جيمس كليفرلي أن إعلان الاتفاق على وقف القتال في ليبيا يمثل خطوة هامة على الطريق تجاه سلام وأمن واستقرار مستدامين.

وأكد المسؤول البريطاني في بيان له ترحيب حكومة بلاده بموقف كل من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن وقف إطلاق النار مؤكدا أن الشعب الليبي واضح في موقفه: لا وجود لحل عسكري في ليبيا.

ودعا الفاعلين الخارجيين، من جميع أطراف الصراع، لتلبية طموح الشعب الليبي بالالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم، بما في ذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأضاف كليفرلي نرحب بالمطالبة باستئناف إنتاج النفط. فالحصار لن يؤدي سوى لإلحاق الضرر بالشعب الليبي، وبالتالي يلزم المضي قدما باستئناف الإنتاج لما هو في صالح جميع الليبيين.

وشدد على أن إعلان وقف القتال يمثل خطوة هامة على الطريق تجاه سلام وأمن واستقرار مستدامين مضيفا نشيد بمقاربة كلا الجانبين(مجلس النواب، المجلس الرئاسي)، ونشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لما أبدته من قيادة في تيسير العملية السياسية وبناء الثقة