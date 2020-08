أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة سهل الجفارة، السبت، عن وصول المياه إلي مدينة طرابلس اليوم بعد ضخ المياه بشكل جيد داخل المضخات.

و أوضح المكتب الإعلامي للجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن تذبذب التيار الكهربائي و الفصل المتكرر للمضخات الرئيسية في محطات الضخ بحقول الأبار كان سببًا في تأخر وصول المياه لمدينة طرابلس أمس الجمعة.

The post جهاز النهر الصناعي العظيم : وصول المياه إلى طرابلس اليوم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24