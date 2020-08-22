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جهاز النهر الصناعي العظيم : وصول المياه إلى طرابلس اليوم

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة سهل الجفارة، السبت، عن وصول المياه إلي مدينة طرابلس اليوم بعد ضخ المياه بشكل جيد داخل المضخات.

و أوضح المكتب الإعلامي للجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن تذبذب التيار الكهربائي و الفصل المتكرر للمضخات الرئيسية في محطات الضخ بحقول الأبار كان سببًا في تأخر وصول المياه لمدينة طرابلس أمس الجمعة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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