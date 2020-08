بعد أن ضاق به الوطن.. شاب مهاجر من وسط البحر: “السراق لم يتركوا لك شي يا ليبيا”

بعث أحد المواطنين الليبيين برسالة مؤثرة وهو في قارب الموت وسط البحر، تاركا بلاده التي مزقها الفساد وسيطر على شبابها اليأس قائلا ” مع السلامة يا ليبيا مع السلامة يا أمي الحنونة، الله غالب اخلوك الوحوش، الخوانب “السراق” ما خلولك شيء يا ليبيا”.

وقد أدى تردي الأوضاع المعيشية ويأس الشباب من بارقة أمل في المستقبل إلى سعي هؤلاء الشباب للبحث عن لقمة عيش كريمة خارج الوطن.

هذا ويذكر أن آمال 30 شابا ليبيا تحطمت على صخرة الواقع خلال الأيام الماضية بعد أن تحول الحلم إلى كابوس وانقلب القارب في عرض البحر المتوسط موديا بحياتهم فضلا عن المصابين لتقام 30 خيمة عزاء في ليلة واحدة ، وتفجع أسرهم بموتهم بهذه الطريقة المأساوية.

وهكذا أصبح الحال في ليبيا منذ عام 2011، حيث يعاني المواطنين من مستقبل مظلم وحاضر مأساوي وحياة بائسة، بعد أن تحولت البلاد لسجن كبير تهدد فيه حياتهم يوميا على وقع القصف والمعارك ونقص الخدمات، وارتفاع الأسعار، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وسطوة المليشيات، وانعدام الأمن والأمان بسبب انتشار عمليات السرقة والخطف وسط غياب الأجهزة الأمنية.

