ليبيا الان

باشاغا: نثمن دور الجزائر الداعم للتسوية السياسية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشاد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا بموقف الجزائر الداعم للتسوية السياسية في ليبيا، حسب وصفه.

واعتبر باشاغا في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الموقف الجزائري الداعم للسلام محل تقدير واعتزاز.

وأضاف وزير الخارجية المفوض أنهم يتطلعون دائما لدور جزائري فاعل للدفع بعملية السلام والوفاق في ليبيا، قائلاً أن “البلدين يربطهما مصير واحد مشترك”، وفق قوله.

يُشار إلى أن الجزائر قادت محاولات نَشِطة بحثاً عن وساطة فعّالة بين طرفي القتال في ليبيا برزت مؤخراً على المشهد، بقيادة مباشرة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي صرح مراراً أن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتحاربة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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