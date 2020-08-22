الأنظار تتجه للرجمة لمعرفة تعليق قيادة الجيش حول بياني عقيلة والسراج

أخبار ليبيا24

تتركز أنظار الليبيين والمجتمع الدولي، اليوم السبت، إلى الرجمة لمعرفة تعليق القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، حول بياني رئيسا مجلس النواب والمجلس الرئاسي بشأن وقف إطلاق النار.

وفيما لم يصدر بيان حتى اللحظة من قبل القيادة العامة للجيش الوطني، نفى الناطق باسم القائد العام للجيش، اللواء أحمد المسماري، صحة الأنباء حول عن رفض القيادة لوقف إطلاق النار.

ودون إعطاء أي إضافات، قال المسماري، على فيسبوك، معلقًا على نبأ رفض القيادة لإعلاني عقيلة صالح والسراج، ” هذا الخبر مزور وغير صحيح. لم يصدر أي بيان أو تصريح من الناطق باسم القائد العام إلى الآن”.

والجمعة، أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

وقوبل البيانيين بترحيب أممي وعربي ودولي واسع، حيث أعربت عدة دول في بيانات بترحيبها بالبيانين، اللذين تركزا على وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل.

وعلى مدار السنوات الماضية، فشلت محاولات عدة رعتها الأمم المتحدة والدول المنخرطة مباشرة في الشأن الليبي، مثل فرنسا وإيطاليا والإمارات، في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

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