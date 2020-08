دندياس وماس يبحثان الوضع في ليبيا وشرق المتوسط الثلاثاء المقبل

أعلنت مصادر صحفية، السبت، أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، سوف يلتقي مع نظيره الألماني هايكو ماس، الثلاثاء المقبل، في أثينا، قبل الاجتماع غير الرسمى لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى المقرر في برلين 27 من أغسطس الجاري.

وأوضحت المصادر أن الوزيرين سيناقشان خلال لقائهما التطورات في ليبيا شرق المتوسط والعلاقات بين الاتحاد الأوروبى وروسيا.

