المنظمة العربية لحقوق الإنسان: وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار للشعب

قال علاء شلبي المحامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يشكل انتصارا مهما للشعب الليبي الباحث عن السلام والذي ينشد الاستقرار وبناء نظامه السياسي بحرية.

وأضاف في تصريحات صحفية السبت أن الإعلانين المتزامنين الصادرين عن كل من، رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس حكومة الوفاق المؤقتة بإعلان وقف إطلاق النار يشكل هزيمة ساحقة لمحور الشر في ليبيا الذي عمل طويلا على تقويض الاستقرار وتعميق بذور الانتقام بين الليبيين، مستعينا بحفنة من غير الأسوياء الذين لا يربطهم أي انتماء بوطنهم ليبيا.