البرغثي: مستشفى الجلاء ببنغازي يستقبل 4 جرحى جراء الرصاص العشوائي

أعلنت

مديرة المكتب الإعلامي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، فاديا البرغثي،

عن أن المستشفى استقبل عددًا من الحالات المصابة جراء التعرض للرصاص العشوائي داخل

المدينة.

وأكدت

البرغثي أن قسم الطوارئ استقبل أربعة جرحى جراء سقوط مقذوف عليهم في منطقة المساكن،

موضحة أن الحالات هم: سراج يوسف محمد العقوري 18 سنة، و فضل الله سعد عيسى العقوري

58 عام، وفرج سلامة سالم المصراتي 72 عام، و يوسف محمد بوشعراية 58 عام، وجميعهم حالتهم

مستقرة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

