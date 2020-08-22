ألمانيا: يجب على لجنة 5+5 تنفيذ اتفاق صالح والسراج

رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج داعيا اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) أن تجتمع وتنفذ هذا الاتفاق

وقال ماس “نرحب ترحيبا حارا بإعلان الإتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي السراج ورئيس مجلس النواب صالح . هذا تطور مهم نحو حل سياسي للصراع الليبي المتعثر . يوفر إعلان الطرفين أساسا متينا لوقف دائم لإطلاق النار ؛ يجب على اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) أن تجتمع الآن وتنفذ هذا الاتفاق . كما أن احتمال رفع الحصار النفطي والتوزيع العادل لعائدات النفط سيعطي الليبيين أملاً جديداً”.

وأضاف إنني أقدر الرغبة في التسوية التي كانت ضرورية لهذا الاتفاق داعيا جميع الأطراف المتورطة في النزاع إلى دعم تنفيذ النقاط المتفق عليها ومواكبتها بشكل بناء.

وأعرب ماس عن شكره “لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمم المتحدة بالنيابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز ، على جهودهما الدؤوبة في عملية بناء الثقة بين الجانبين والتعاون الممتاز في إطار عملية برلين” مضيفا “سنواصل العمل بنشاط من أجل حل سياسي للصراع “.