كليفرلي: الالتزام بوقف إطلاق النار يستلزم خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البريطاني، جيمس كليفرلي، إن الاتفاق حول وقف القتال في ليبيا يمثل خطوة هامة على الطريق

تجاه سلام وأمن واستقرار مستدامين.

وأكد

كليفرلي، على ترحيب بلاده بموقف كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، فائز السراج ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بشأن وقف إطلاق النار، لافتًا

إلى أن الشعب الليبي واضح في موقفه بأنه لا وجود لحل عسكري في ليبيا.

وطالب كليفرلي، الفاعلين الخارجيين، من جميع أطراف الصراع،

لتلبية طموح الشعب الليبي بالالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم، بما في ذلك خروج جميع

القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

كما أضاف كليفرلي، ترحيب بلاده باستئناف إنتاج

النفط، معتبرًا أن الحصار لن يؤدي سوى لإلحاق الضرر بالشعب الليبي، وبالتالي يلزم المضي

قدمًا باستئناف الإنتاج لما هو في صالح جميع الليبيين.

