بعد بيان “السراج” بوقف إطلاق النار.. قوات الوفاق تقتحم “الأصابعة” وتحشيدات بكوبري جندوبة

أكدت مصادر صحفية، اقتحام قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة والمرتزقة السوريين لمنطقة الأصابعة، وذلك بعد أن سبق الاقتحام تحشيدات للمليشيات والمرتزقة بالقرب من كوبري جندوبة. وتزامن الاقتحام مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، قرارا بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، مؤكدا أنه وجه تعليماته لجميع قواته بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، على حد زعمه.

