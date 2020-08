أعلنت مصادر صحفية، السبت، أنه تم حل مكتب الإعلامي التابع لما تسمى بعملية بركان الغضب التي أطلقتها حكومة الوفاق غير المعتمدة في إبريل 2019م.

وأوضحت المصادر ” أن هذا القرار جاء استجابة لإعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بوقف الأعمال القتالية في كامل التراب الليبي.

The post حل المكتب الإعلامي لما تسمى بـ”عملية بركان الغضب” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24