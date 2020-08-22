معيتيق: عملت بجهد لحقن الدماء والتوصل لحلول سلمية.. والحرب أعاقت تحقيق وحدة البلاد

ليبيا – رحّب عضو المجلس الرئاسيّ عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق بقرار فائز السراج وقف إطلاق النار في البلاد.

معيتق قال في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”: “عانت ليبيا والليبيون من شدائد الحرب على أرضهم والتي أعاقت عودة اللُّحمة وتحقيق وحدة البلاد، ناهيك عن الأوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة التي زادت من آلام المواطنين”.

وتابع: “طالما دعوت في الماضي وعملت بجهد لحقن الدماء والتوصل إلى حلول سلمية لفض النزاعات في سرت وغيرها، ولا يسعني اليوم إلا أن أتوجّه بالشكر إلى الدول الصديقة، والتي لم تبخل يومًا بدعمها لدولتنا للوصول اليوم إلى إعلان وقف إطلاق النار في كافّة المحاور، وإعادة تصدير النفط قريبًا لتأمين الدخل اللازم لتلبية كافّة احتياجات المواطنين الضرورية في هذه المرحلة الدقيقة”.

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