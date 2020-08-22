بليحق: يجب إخراج المرتزقة من ليبيا بعد اتّفاق وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار السياسيّ

ليبيا – أكّد المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا بعد اتّفاق وقف إطلاق النار، لإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار السياسيّ والاتّجاه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبّي طموحات الشعب الليبي.

بليحق قال في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”: إنّ خطوة تأسيس مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها توحيد مؤسسات الدولة الليبية، من أجل تهيئة الأجواء السياسيّة إلى المرحلة القادمة والتي تشمل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكان قد أعلن المجلس الرئاسي وقفًا فوريًا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكريّة في كافّة الأراضي الليبية، كما دعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، مؤكّدًا أنّ تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.

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