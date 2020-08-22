الشهاوي: بدون خروج المرتزقة وتفكيك الميلشيات ووقف التدخّل الخارجي سنعتبر بيان السراج مناورة للوفاق والأتراك

ليبيا – اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري تامر الشهاوي إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا والدعوة إلى انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة، خطوة شجاعة.

الشهاوي قال في تصريح لقناة “RT”: “إنّ البيان الصادر عن المجلس الرئاسي وما تلاه من بيان صادر عن مجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليّات العسكريّة في كافّة الأراضي الليبية، والدعوه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكّرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق كافّة الأطراف الليبية، “خطوه شجاعة”.

وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى توحيد الصف الليبي ووقف إطلاق النار وخروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وإيقاف التدخّل الأجنبي، تمهيدًا لتوحيد مؤسسات الدولة على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقًا للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.

وأشار إلى أنّ البيان لقي ترحيبًا أمميًا واسعًا، وعبّرت مصر أيضًا عن ترحيبها بتلك الخطوه المهمة لإعادة الاستقرار في ليبيا.

كما أضاف: “بدون خروج المرتزقة وتفكيك الميلشيات ووقف التدخّل الخارجي سأعتبر هذا البيان مناورة من الوفاق وداعميها الأتراك لكسب الوقت والتمهيد للسيطرة على المجلس الرئاسي والبرلمان الجديد، لقطع الطريق على فكرة الخلاف السياسي الداخلي في ليبيا، لذا فأنا أرى أنّه من المهمّ أن تخضع انتخابات مارس المقبل لإشراف أمميّ إفريقي ومراقبة دولية، وهنا يكون الرهان الحقيقيّ على الشعب الليبي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية