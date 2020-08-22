بعد وقف إطلاق النار.. السني: حان وقت الحوار الشامل

رأى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، في اتفاق وقف إطلاق النار استمرارا لمبادرة الحل السلمي التي تنتهجها حكومة الوفاق، رافضا في الوقت نفسه تفصيلها على أشخاص، وأي مناورات أو تهديد، حسب تعبيره.

ولفت السني إلى أن مسار الاستقرار يبدأ بحوار سياسي شامل لكل مناطق ليبيا ومكوناتها وتياراتها، عبر الاتفاق على قاعدة دستورية لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف أممي ودولي كامل وإنهاء المراحل الانتقالية، وتفعيل العدالة الانتقالية ومحاسبة من ارتكب جرائم حرب، لأن الجرائم لن تسقط بالتقادم، حسب وصفه.

يُشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الجمعة، لاقى ترحيباً واسعاً على المستوى المحلي والدولي، وسط مطالبات بالالتزام به.

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