النهر الصناعي يعلن موعد وصول المياه لطرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي تأخر وصول المياه للعاصمة طرابلس عن موعده المقرر أمس الجمعة بسبب تذبذب التيار الكهربائي متوقعا وصولها نهاية اليوم السبت.

وأكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة أن تأخر وصول المياه لمدينة طرابلس الجمعة يرجع لتذبذب الجهد بالتيار الكهربائي مما أدى إلى حالات فصل متكررة للمضخات الرئيسية بمحطات الضخ بحقول الآبار وعدم القدرة على استمرار ضخ المياه.

وأكد الجهاز إصلاح هذا الخلل مساء أمس مبينا أن أعمال التشغيل وضخ المياه تسير بشكل جيد متوقعة وصول المياه إلى مدينة طرابلس مع نهاية اليوم السبت.