بومطاري وشكشك يتفقون مع الشركات التركية على العودة إلى ليبيا واستكمال عقودها السابقة

ليبيا – اجتمع وزير الماليّة المفوض في جكومة الوفاق فرج بومطاري ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والقنصل العامّ باسطنبول فتحي الشريف أمس الجمعة مع عدد من الشركات التركية.

الاجتماع بحيث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة آلياتِ عودة تلك الشركات لاستكمال عقودها السابقة المتعثّرة، وخاصّة في مجال الكهرباء للخروج من الأزمة الراهنة.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لاجتماع رئيس المجلس الرئاسيّ بمجلس إدارة الشركة العامّة للكهرباء، وفي إطار البحث عن حلول ناجعة للتغلب عن المشاكل التي تعاني منها الشركة، حيث خلُصَ الاجتماع إلى استعداد الشركات التركية للعودة واستكمال عقود اعمالها.