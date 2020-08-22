عبدالعزيز: حكومة الوفاق تستمد قوتها من الخارج.. ونواب طرابلس يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم ليسوا نوابًا

ليبيا – قال عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز القياديُّ في جماعة الإخوان المسلمين إنه في عام 2013 كانت الحكومة تستمدُّ قوّتها من الشعب، لكن حاليًا الحكومة تستمدُّ قوّتها من الخارج أي من الصخيرات ومجلس الأمن الذي يدعمها بحسب قوله.

عبدالعزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، وتابعته صحيفة المرصد، أنَّ الشعب دائمًا هو الحكم وهو من له الحقّ في محاسبة المسؤولين في ظل غياب السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أنّ نواب طرابلس يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم ليسوا نوابًا.

وعن تصريحات رئيس مجلس الدولة الإستشاريّ خالد المشري الأخيرة علق قائلًا: “بأيّ صفة يريد أن يلتقي عقيلة صالح؟ هناك مجلس نوّاب في طرابلس. من يمثل عقيلة هو الطرف الآخر حفتر، إذا أردتم الجلوس مع حفتر فلتجلسوا معه مباشرة دون أن تقابلوا عقيلة صالح الذي لا يمثّل البرلمان، لكن بعد كل هذه الدماء و التضحيات تريد مقابلة عقيلة صالح هذا يعني أنّ الهدف عقد الصفقات وليس توحيد ليبيا”.

كما أضاف في خاتم حديثه: “من الذي يملك قراره في ليبيا؟ يجب محاسبة و مطاردة كلِّ فاسد هرّب الملايين خارج ليبيا مهما كان، الحرب على الفساد يجب أن تطبّق فهي قرار سياسي بالدرجة الأولى وصحوة مجتمعية”.

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