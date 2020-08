حددت

اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم السبت، موعد الاقتراع في كل من بلدتي

ككلة وتراغن، بأنه سيكون الثلاثاء المقبل.

وفي

وقت سابق، أكدت اللجنة تأجيل الانتخابات في كلكة لأسباب أمنية، وفي تراغن لأسباب تتعلق

بأمور لوجيستية؛ فيما يجرى الاقتراع الانتخاب المجلس البلدي القطرون في 31 أغسطس الجاري.

وجرى

الاقتراع في بلدية غات الأسبوع الماضي، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بالمدينة

وضواحيها 54%.

The post الثلاثاء المقبل.. موعد الاقتراع في ككلة وتراغن لانتخابات المجالس البلدية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24