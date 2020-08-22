الخدمات الطبّية بنغازي: الوضع الوبائي في المدينة مقلق ونتوقّع انتشار أكبر للفيروس

ليبيا – أكّد مدير مكتب الإعلام و التوعية في الخدمات الطبّية بنغازي أحمد العوامي على أنّ مدينة بنغازي سجّلت أكبر عدد إصابات منذ بداية الجائحة، حيث بلغت 71 حالة، معتبرًا أنه أمر مقلق. خاصّة أنّ العينات ليست كثيرة.

العوامي توقّع خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد انتشار فيروس كورونا في بنغازي أكثر مما هو عليه حاليًا خاصة في ظل تسجيل20 وفاة، مشيرًا إلى أنّ الغرفة المركزيّة حذّرت أكثر من مرّة من الانتشار المحلي نتيجة اللامبالاة.

وأضاف: “بالنسبة للفحوصات، للأسف معمل فحص فيروس كورونا مستقلّ وهناك تعاون كبير بيننا، ولكنهم يعانون من نقص المشغّلات من حين لآخر، الأمر الأساسيّ المطلوب هو الوعي بين المواطنين والابتعاد عن التجمعات لأنّها تعتبر أكبر ناقل للمرض”.

كما نوّه إلى أنّه في حال استمرار التجمّعات والمناسبات سيكون الوضع داخل المدينة كارثيًا فكلما زاد الانتشار زادت الحالات الحرجة، مشددًا تركيزهم على الجانب التثقيفيّ بشكل مباشر أو من خلال وسائل الإعلام.

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