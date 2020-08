العربية لحقوق الإنسان: وقف إطلاق النار في ليبيا هزيمة لمحور الشر التركي القطري

قال رئيس

المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي إن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يشكل

انتصارا مهما للشعب الليبي الباحث عن السلام والذي ينشد الاستقرار وبناء نظامه

السياسي بحرية.

وأضاف شلبي، في

تصريحات صحفية، السبت أن الإعلانين المتزامنين الصادرين عن كل من، رئيس مجلس

النواب ورئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة بإعلان وقف إطلاق النار يشكل هزيمة ساحقة

لتركيا وقطر التي وصفهما بمحوري الشر في ليبيا لتقويض الاستقرار وتعميق بذور

الانتقام بين الليبيين.

