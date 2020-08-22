العقوري: البرلمان ملتزم بالعمل مع دول الجوار والدول المعنيّة بالملف الليبي لوقف التدخّلات الخارجيّة

ليبيا – صرّح رئيس لجنة الخارجيّة في مجلس النواب يوسف العقوري بأنّ مجلس النواب ملتزم بالعمل مع دول الجوار والدول المعنيّة بالملف الليبي من أجل عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا ووقف التدخّلات الخارجية.

العقوري أكد بحسب الموقع الرسميّ التابع للمجلس دعم مجلس النواب لعمل بعثة الأمم المتّحدة في أداء مهامّها على جميع المسارات، لدعم عودة الاستقرار إلى البلاد.

واعتبر أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يعدُّ فرصة لاستئناف الحوار السياسي وفتح ملف العدالة الانتقالية والمصالحة والتوزيع العادل لثروات البلاد.

كما عبّر العقوري عن أهميّة الجهود الدوليّة لدعم مجلس النواب من أجل تحقيق تطلّعات الشعب الليبي في بناء دولة المؤسسات والقانون وحلِّ المجموعات المسلّحة وصولًا إلى تنظيم الانتخابات التي سيختار فيها الشعب الليبي من يحكمه.

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