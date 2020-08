البيان: إعلان وقف إطلاق النار خيبة أمل لأردوغان وسيجعله يعود بميليشياته من حيث أتوا

رآت

صحيفة البيان الإماراتية، أن إعلان حكومة الوفاق غير المعتمدة عن وقف إطلاق النار في

ليبيا، خيبة أمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعبث في الأراضي الليبية.

وقالت

الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم السبت، إن الاتفاق على الوقف الفورى لإطلاق النار فى

جميع أنحاء ليبيا، خطوة متقدّمة لحل الصراع فى البلاد، إذ إنه وبشكل أساسى، يقطع الطريق

على أى تدخّلات أجنبية وتحديداً من تركيا، التى تريد الخراب لهذه البلاد كى يسهل عليها

نهبها.

وأكدت الصحيفة، أن الإعلان يحمل بشائر ليبيا وخيبة أردوغان،

فهو يحمل بشائر إيجابية لتجاوز وطيِّ صفحة الصراع والاقتتال، خاصة أنه ينص على إجراء

انتخابات عامة في مارس من العام المقبل، واتفاق مبدئى على استئناف إنتاج وتصدير النفط،

وتجميد إيراداته فى حساب خارجى للمصرف المركزى الليبى، ما يرجّح أن يكتب النجاح للاتفاق،

لأنه يضع النقاط على الحروف فى المسائل الجوهرية، التى كانت سبباً فى تفجّر الصراع

مجدداً بين الأطراف الليبية.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه من القضايا المهمة التي نص عليها الإعلان،

توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والخاصة بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة

الموجودة على الأراضي الليبية، ما سيجعل أردوغان يعود بميليشياته ومرتزقته من حيث أتوا،

وفق الصحيفة.

