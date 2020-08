بلحيق : يجب إخراج المرتزقة من ليبيا لاستئناف الحوار السياسي

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، السبت، أنه يجب إخراج المرتزقة من ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، لإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار السياسي والاتّجاه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات الشعب .

وأوضح بلحيق في تصريحات صحفية، أن خطوة تأسيس مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها توحيد مؤسسات الدولة الليبية، من أجل تهيئة الأجواء السياسية إلى المرحلة القادمة والتي تشمل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكان قد أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة وقفإطلاق النار وتعليق كافة العمليات العسكرية في كافّة الأراضي الليبية، كما دعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

