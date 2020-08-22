رحيل يدعو الليبيين لدعم الخيار السلمي ونبذ الفرقة

دعا عضو جبهة النضال الوطني الليبي الأستاذ الدكتور عامر رحيل الليبيين إلى الاصطفاف صفاً واحداً لدعم الخيار السلمي ونبذ الفرقة والعنف وإطلاق حوار ليبي ليبي يجمع كل الأطراف دون إقصاء.

وقال رحيل في بيان له إنه يدعم قرار وقف إطلاق النار من قبل طرفي الصراع وذلك استناداً لماء جاء في بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لوقف الحرب.

وقدم رحيل التحية لكل الجهود التي بذلت لوقف القتال والمبادرات التي طرحت لإنهاء فتيل الأزمة والمعاناة القاسية التي يعيشها المواطن الليبي لتخفيف من حجم المأساة التي وصلت إليها البلاد في مختلف المجالات الأمر الذي شكل خطرا كبيرا على الوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعي” مجددا “الدعوة لكل الليبيين إلى الاصطفاف صفاً واحداً لدعم الخيار السلمي ونبذ الفرقة والعنف وإطلاق حوار ليبي ليبي يجمع كل الأطراف دون إقصاء لوضع خارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة”.

ودعا رحيل “جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة وعدم إهدارها لرأب الصدع وحقن الدماء والتحلي بالروح الوطنية العالية وتقدير المصلحة الوطنية العليا من خلال المسارعة في معالجة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها المواطنين المتضررين من الحرب” مطالبا “أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لتمهيد الطريق نحو انتخابية برلمانية ورئاسية حرة و شفافة يشارك فيها الجميع دون إقصاء أو عزل أو تهميش”.