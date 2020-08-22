تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

هبط سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار في السوق الموازية اليوم السبت بنحو 26 قرشا، لتسجل العملة الأميركية 6.10 دينار من 6.36 دينار في ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

كما تراجع سعر اليورو من 7.30 دينار في تعاملات الخميس إلى 7.10 دينار اليوم، وهو الأمر ذاته بالنسبة للجنيه الإسترليني الذي انخفض من 8.20 دينار إلى 7.90 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وشمل الانخفاض كذلك العملة التركية، التي هبطت من 0.87 دينار إلى 0.83 دينار، والدينار التونسي الذي بلغ 2.25 دينار ليبي اليوم، وهو الذي سجل 2.34 دينار في تعاملات أول أمس الخميس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا