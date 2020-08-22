تمركزات أمنية مكثفة بأحياء مدينة البيضاء

شهدت مدينة البيضاء انتشارا أمنيا واسعا داخل أحياء المدينة بمشاركة كافة الأجهزة من أفراد المديرية والدعم المركزي، تنفيذاً لتعليمات آمر غرفة عمليات الجبل الأخضر.

ونفذت الوحدات الأمنية تمركزات أمنية داخل المدينة ورفعت درجة الاستعداد وتولت تأمين المقار بسبب توارد معلومات أمنية عن خروج تظاهرات من دون معرفة أسبابها ومنظميها وعدم حصولها على تصريح بالخروج أو إعلام الغرفة الأمنية المشتركة في الجبل الأخضر.

وتشهد غالبية المدن الليبية انتشاراً واسعا للأجهزة الأمنية وتكثيف دورياتها للإشراف على تنفيذ قرارات حظر التجول في إطار خطط مجابهة تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

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