حراك شباب الزاوية: لا نتبع لأي توجه سياسي

أكد حراك شباب الزاوية أنه انتفض للحفاظ على حقوق شباب ليبيا مشددا على عدم تبعيته لأي توجه سياسي سواء يتبع المجلس الرئاسي أو الجيش.

وأوضح الحراك في بيان له أنه يطالب بحقوق شباب ليبيا الذين ماتوا في الحرب وفي البحر ويريدون تحقيق العدل وتفعيل القانون واختيار حكومة واحده تحكم ليبيا من شرقها إلى غربها مؤكدين أنهم ضد أي تدخل دولي وضد انقسام ليبيا.

وشدد أعضاء الحراك على أنهم انتفضوا بسبب سوء الأوضاع المعيشية من نقص السيولة في المصارف وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود مشددين على أن الليبيين لابد أن يكونوا يد واحدة من الشرق إلى الغرب لاستعادة حقوق الشباب.

وأكد أعضاء الحراك أن الشباب تعرضوا لإطلاق الرصاص عندما خرجوا في مظاهرة سلمية تريد تأمين مستقبل الشباب مشددين على أنهم يطالبون بالحفاظ على وحدة ليبيا.

وانطلقت دعوات للتظاهر غدا الأحد في العاصمة طرابلس ضمن حراك “همة شباب” احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانطلاقا من مبدأ حق التظاهر الذي يكفله الإعلان الدستوري.