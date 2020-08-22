مسيرة نسائية في تساوة ضد الفساد وتردي الخدمات

تشهد مدن ومناطق في ليبيا، حراكا مدنيًا منذ أيام، تنديدا بالأوضاع المأساوية نتيجة لتردي الخدمات العامة وانتشار الفساد حيث اتسعت رقعة موجة الغضب لتصل إلى تساوة.

وخرجت نساء بلدة تساوة في مسيرة انطلقت من مفترق جزيرة المسجد العتيق حتى مقر المنصة العامة بالمدينة، احتجاجا وتنديدا بتقصير الحكومات المتوالية تجاه تلبية مطالب الشعب وإعطائه حقوقه المسلوبة.

وأوضحت رئيسة حراك حرائر تساوة للقضاء على الفساد خديجة إدريس، لـ218 مطالب الحراك، الذي يطالب بتوفير أبسط مقومات الحياة لكافة شرائح المجتمع.

صرخات نسائية، تُلخّص واقع الحال لما تعانيه المرأة على وجه الخصوص في ليبيا، إضافة إلى الأزمات التي لا تنتهِي بالرغم من الوعود والاجتماعات الحكومية، التي لطالما كانت وما زالت تقول إنها تعمل على راحة المواطنين، لا راحة مسؤوليها كما تقول الحقيقة على أرض الواقع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية