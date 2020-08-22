نيويورك تايمز: الكثير من الشكوك تحيط بوقف اطلاق النار في ليبيا

وصفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بأنه ”آمال بعيدة عن الواقع“.

وأضافت في تحليل إخباري: ”إعلان الهدنة يمثل تطوراً إيجابياً نادراً في صراع فوضوي مبتلى بالتدخل الخارجي. ولكن هناك الكثير من الشكوك المحيطة به“.

وتابعت: ”حذّر محللون من أنه مثلما حدث في مؤتمر برلين الذي عُقد في يناير الماضي لإخراج ليبيا من المستنقع السياسي والعسكري، فإن فرص نجاح الهدنة ربما تكون موضع شكوك عميقة“.

ونقلت عن ”ولفرام لاشير“، خبير الملف الليبي في المعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية، قوله: ”لست متأكداً من إمكانية تسمية هذا الأمر بأنه تقدّم سياسي. حتى الآن فإنها مجرد بيانات تحمل الكثير من المحاذير والشروط والآمال غير الواقعية“.