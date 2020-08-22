العريبي: السراج لا يناور سياسيا.. ونترقب بدء الحوار برعاية الأمم المتحدة

رحب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي ببياني رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، معتبرا أن السراج لا يقوم بمناروة سياسية.

وقال العريبي إن «الخطوة المرتقبة، بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف، فالمجتمع الدولي سيبدأ رعاية الاتفاق بين الطرفين للوصول إلى حل سلمي يحقق الاستقرار في البلاد»، حسب نشر الموقع الرسمي لمجلس النواب.

قدرة السراج على تفكيك الميليشيات

وبخصوص قدرة السراج على تكفيك الميليشيات، قال إن «المليشيات تشكلت على مدار السنوات الماضية ومن الصعب تفكيكها في يوم وليلة، وهذا الأمر سيستغرق وقتا، لكن يجب أن يتم ذلك برعاية أممية ودولية لضمان تحقيقه».

كما وجه العريبي الشكر إلى «الدول الداعية إلى وقف إطلاق النار واستقرار ليبيا وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، خاصة ما بذله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق ذلك».

وأمس الجمعة، أصدر كل من السراج وعقيلة صالح بيانين أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، مؤكدين على أهمية «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

وأشار بيان السراج إلى أهمية جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، والدعوة إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، فيما طالب عقيلة بجعل سرت عاصمة موقتة للمجلس الرئاسي الجديد.

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