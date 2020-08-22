حزب مصري: إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا دليل على نجاح الجهود المصرية لحل الأزمة

ثمن حزب حماة الوطن المصري قرار مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم.

وأكد الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، في بيان له، أن القرار دليل على نجاح الجهود المصرية في حل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن القرار يُشكل نقطة تحول في هذا البلد الذي مزقته ويلات الحرب والصراعات ويعيد الاستقرار والأمن من جديد واسترجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي ومنع التدخلات الخارجية الطامعة في ثروات ليبيا.

وأضاف رئيس الحزب أن مصر منذ بدء الأزمة في ليبيا تدفع إلى الحل السياسي وتحقيق التوافق الليبي الليبي واضطلعت بدورها الأخوي الصادق من خلال التعاطي مع جميع الأطراف دون تحيز من منطلق الحرص على وحدة وسلامة ليبيا وأمنها واستقرارها وهذا ما ظهر فى مبادرة “إعلان القاهرة” كخارطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية وبناء المؤسسات الليبية من جديد.

وناشد الهريدى الدول العظمى والدول العربية والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولى بأن يؤدى مهمته وان يلعب دورا هاما ببذل مزيد من الجهد للتصدى للتدخلات الخارجية على الأراضى الليبية ودعم وقف إطلاق النار واقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم ليكون القرار للشعب الليبى وليس لقوى خارجية.