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الاتحاد الإفريقي يطالب الأطراف الليبية باحترام إعلان وقف القتال

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم السبت بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، مطالبا الأطراف الليبية باحترامه.

وأشاد فكي في بيان له بجهود أطراف النزاع لتفضيلها مسار الحوار باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي ما يقرب من عقد من الحرب معتبرا أن إعلان وقف القتال سيسهل مبادرات الحوار واستئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة للأمم المتحدة بهدف تحقيق وقف عام لإطلاق النار، وإعادة إطلاق الحوار السياسي بين الليبيين كما سيساعد على تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدتها لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى في 30 يناير/كانون الثاني 2020 في جمهورية الكونغو برازافيل.

وتعهدت مفوضية الاتحاد الأفريقي بمواصلة جهودها لمساعدة الشعب الليبي في الخروج من أزمته، داعية المجتمع الدولي لدعم الاتفاق والسلم في هذا البلد.

وكان مجلس النواب، دعا إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة مؤكدا أن “وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط”، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة فيما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقفا للنار في كامل الأراضي الليبية قائلا إن “وقف النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ust respect your people and citizen that you throw them On mide Sea and other SHAMEFul stupid running in air plans to Emirates and France selling them family and kids just byu by mony to show them selfs Human FATTENING front the community of others selling Animals killing animals – HARM the nature by Oil industries – – make parties all this kind of things …!!!!! even in Lebanon they throw them in streets and toke them money with out payments and no Embassies of them countries even take step – Such DESPICABLE respect

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