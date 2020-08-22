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مدير «الليبية القطرية» للاستثمار: لا أتوقع نجاح الهدنة مع «الخونة والمتمردين»

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

شكك وحيد برشان، عضو مجلس الدولة الاستشاري، في نوايا مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، لإنجاح الهدنة ووقف إطلاق النار، بعد اتفاق يوم أمس بين الطرفين.

قال “برشان” الذي يشغل أيضاً منصب مدير الشركة الليبية القطرية القابضة للاستثمار، في تدوينة على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك” اليوم: “أتمنى نجاح وقوف القتال مع الخونة والمتمردين، إلا أنى لا أتوقع نجاح هذه الهدنة” على حد قوله.

وذيَّل “برشان” تدوينته قائلاً: “أقول ديل الكلب عمره ما يتعدل” في إشارة إلى من سماهم بـ”المتمردين والخونة” على حد وصفه.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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