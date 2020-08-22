شركة “المدار” تعلن انقطاع خدماتها في سرت

أعلنت شركة المدار الجديد، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، توقف خدماتها بمدينة سرت بسبب إيقاف معدات الربط بمقسم سرت من قبل جهة غير معلومة، بحسب البيان.

وتعاني شركة المدار في المنطقة الشرقية خلال هذه الأيام من ضعف في تغطية الإنترنت والمكالمات، حيثُ أعلنت الهيئة العامة للاتصالات بالحكومة الليبية في وقت سابق، أن ضعف وانقطاع التغطية نتج بسبب قطع في الكابل البصري المغذي لغرب مدينة بنغازي.

وتشتكي عديد الجهات الخدمية في ليبيا من تأثر خدماتها التي تقدمها للمواطنين بالاعتداءات التي تطال مكوناتها، وفي مقدمتها الشركة العامة للكهرباء وجهاز النهر الصناعي، اللذان يعتبران من أكثر الجهات الخدمية تضررا جراء جرائم التعدي والسرقة.

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