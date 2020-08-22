الثني يتابع مع عقوب إجراءات وزارة الصحة لمجابهة وباء كورونا

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني على آخر الاستعدادات التي أجرتها وزارة الصحة لمواجهة الوباء، وذلك ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الصحة سعد عقوب بمقر مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، حيث تابع تداعيات المرض وسرعة انتشاره محليا وعالميا، وآخر الإحصاءات اليومية للمصابين بالفيروس ونسب المتعافين، والخدمات المقدمة للمرضى والمخالطين بمراكز العزل الطبي.

كما استعرض الاجتماع عددا من المواضيع المهمة، أبرزها صرف المخصصات المالية للنصف الثاني من العام الحالي للمرافق الصحية في البلاد.

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