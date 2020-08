الدرسي : أمريكا هي من دفعت لجعل سرت منطقة منزوعة السلاح

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، السبت، أن مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج لوقف إطلاق النار جاءت نتاج توافق الدول المتداخلة في الصراع بليبيا.

وكشف الدرسي، في تصريحات صحفية أن سبب خروج المبادرة بشكل وصفه البعض بالسريع وفي وقت قياسي هو أن الولايات المتحدة الأمريكية بتوافق حتى مع روسيا وأنقرة والاتحاد الأوروبي والدول العربية المتداخلة في المسألة الليبية وصلت لقناعة لإيقاف هذه الحرب ولو مؤقتًا.

وأشار الدرسي إلى أنه سبق وتحدث عن التدخل التركي والقطري وزيارة وزيري الدفاع القطري والتركي، مُشددًا على أن المسألة خرجت من يد تركيا وقطر وأصبحت في يد “العم سام” في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلي أن أن الولايات المتحدة هي التي تدفع نحو هذه المقترحات بجعل سرت منطقة منزوعة السلاح وتدفق النفط والتوزيع العادل لثروات النفط، وعدم التصرف في إيرادات النفط، مُبينًا أن ذلك هو ما سيجعل المليشيات بدون غطاء.

