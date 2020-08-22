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الدرسي : أمريكا هي من دفعت لجعل سرت منطقة منزوعة السلاح

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، السبت، أن مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج لوقف إطلاق النار جاءت نتاج توافق الدول المتداخلة في الصراع بليبيا.

وكشف الدرسي، في تصريحات صحفية أن سبب خروج المبادرة بشكل وصفه البعض بالسريع وفي وقت قياسي هو أن الولايات المتحدة الأمريكية بتوافق حتى مع روسيا وأنقرة والاتحاد الأوروبي والدول العربية المتداخلة في المسألة الليبية وصلت لقناعة لإيقاف هذه الحرب ولو مؤقتًا.

وأشار الدرسي إلى أنه سبق وتحدث عن التدخل التركي والقطري وزيارة وزيري الدفاع القطري والتركي، مُشددًا على أن المسألة خرجت من يد تركيا وقطر وأصبحت في يد “العم سام” في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلي أن أن الولايات المتحدة هي التي تدفع نحو هذه المقترحات بجعل سرت منطقة منزوعة السلاح وتدفق النفط والتوزيع العادل لثروات النفط، وعدم التصرف في إيرادات النفط، مُبينًا أن ذلك هو ما سيجعل المليشيات بدون غطاء.

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تعليق

  • يظهر ليبيا كلها عالم ضايعه و نصابين و محتالين و من النواب للوفاق للجيش للقبائل يا قلبي لا تحزن ….. ياريت تخليكم مع اشكالكم في الجوار التونسي و الجزايري و المغاربي و اسيادكم الامركان و الطليان و الفرنسيس و الترميهود و القطرهود و تبعدوا بسوء خلقكم و طباعكم و فجوركم عن مصر و ما تجبوش سيرة مصر و جيش مصر و ياريت القياده المصريه* تكون جريئه ( موش حتة رساله لحفتر يحملها مدير المخابرات الخربيه المصريه ) و ذات بعد نظر و تبطل تستعمل نظارة عمرها ما كانت مقاس مصر طلعوها من مدفن الزعيم الخالد * ، الاههم ، بتاع انجاز اطعام الشعب الفراخ و السلاطه !!! ( سوء خلق) ، اللي كان من اسباب ضياع ليبيا في الاصل ( بمجيئه بالقذافي و اللي عنل علي ملئ البطون و اصبحتم عبيد البطون و دفنتم قيم الوطنيه و الارض و العرض ) و في ٢٠١١ عابدي الزعيم ساعدوكم في التخليص علي ليبيا تماما ….حسبنا الله و نعم الوكيل
    * “الذين ضل سعيهم في الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا ،اولائك

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