أعلن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، أن مليشيا القوة المشتركة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قامت بمداهمة بعض البيوت في مدينة الأصابعة .

