«الثني» يوجه وزارة المالية بسرعة إعداد ميزانية 2021 لاعتمادها من «النواب»

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم السبت، اجتماعا مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسييريها أمراجع غيث، للاطلاع على سير عمل الوزارة.

وناقش «الثني»، خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عمل الوزارة في تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد المالية.

وأكد رئيس الحكومة الليبيةعلى ضرورة تقديم الوزارة لتقرير حول المصروفات للنصف الأول من العام 2020 ميلادي.

وبحث الاجتماع آليات وضع مقترح الميزانية العامة للعام 2021 بالتنسيق مع كافة الوزارت والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة الليبية، للإسراع في تقديم تقديرات الميزانية تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لاعتمادها.