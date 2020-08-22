«الثني» يوجه وزارة المالية بسرعة إعداد ميزانية 2021 لاعتمادها من «النواب»

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم السبت، اجتماعا مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسييريها أمراجع غيث، للاطلاع على سير عمل الوزارة.
وناقش «الثني»، خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عمل الوزارة في تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد المالية.
وأكد رئيس الحكومة الليبيةعلى ضرورة تقديم الوزارة لتقرير حول المصروفات للنصف الأول من العام 2020 ميلادي.
وبحث الاجتماع آليات وضع مقترح الميزانية العامة للعام 2021 بالتنسيق مع كافة الوزارت والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة الليبية، للإسراع في تقديم تقديرات الميزانية تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لاعتمادها.
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